Dopo l'ultima stagione al Venezia, Athan Ampadu è tornato in Italia per giocare con la maglia dello Spezia in prestito dal Chelsea. L'allenatore bianconero Luca Gotti ha rivelato un retroscena del trasferimento: "Il Chelsea mi ha chiesto di farlo giocare difensore centrale perché tra un anno vorrebbero riprenderlo e farlo giocare in quel ruolo".