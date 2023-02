, tecnico dello Spezia, ha parlato ai canali del club prima della sfida contro l’Empoli:domenica ci sono stati problemi su internet e siti, e nonostante i tanti dispositivi di emergenza non sono riuscito a vedere bene la partita. Già stai male, non riesci a vedere bene la partita, la partita ha le difficoltà che conosciamo e quindi non è stato bello"."Mi è piaciuta l'applicazione di tutti i giocatori."Difficile, molto, contro un avversario che gioca a mente libera. Questa caratteristica è piuttosto importante per il tipo di gioco e per le caratteristiche che hanno. Sarà difficile"."Si integrano e sono meno spaesati ogni giorno di più, con loro anche Wisniewski"."Mancano tanti giocatori, ovviamente sto pensando a qualche modifica e dovrò farlo. Nzola ed Ekdal hanno fatto qualcosa in campo ieri per la prima volta, oggi li rivediamo: è chiaro che conto di averli con noi per dare il prima possibile il loro contributo ma non ragiono come se domani fosse l'ultima partita prima della fine del mondo."Lo avevamo anche ad inizio campionato e piano piano siamo migliorati. Eravamo arrivati a produrre con continuità parecchie occasioni e, complice la situazione di emergenza, siamo un po' tornati indietro. La pericolosità è diminuita, anche per la qualità degli avversari, però produrre meno non vuol dire che devi perdere le partite."Come si gestisce la classifica? Pensando unicamente a ciò che dobbiamo fare noi. Le gioie non ci devono arrivare dai risultati degli altri campi".