A La Spezia, il Napoli si è imposto per 3-0 ma a rubare la scena sono stati gli ennesimi cori contro la città partenopea. L'ex arbitro Claudio Gavillucci è intervenuto a Radio Crc: “Ieri i cori durante Spezia-Napoli erano chiari, li abbiamo sentiti tutti. Conosco personalmente Marco Di Bello, è una persona squisita e molto sensibile e non riesco a darmi una spiegazione. Doveva fermare la gara e sfruttare questo episodio per stigmatizzare quanto accaduto".