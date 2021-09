Emmanuel Gyasi, attaccante dello Spezia, in gol contro la Juve, parla a Dazn dopo il ko coi bianconeri: "E' stato bellissimo il gol perché dopo tanti mesi senza i tifosi ho visto l'urlo dei tifosi. Peccato non aver portato a casa dei punti dopo una prestazione così importante. L'esultanza alla CR7? Spontanea. Il dialogo con Kean? Mi diceva che i tifosi gli hanno detto qualcosa dopo il gol, io non ho sentito e gli ho detto di stare tranquillo. Nel caso in cui l'avessimo sentito avremmo avvertito l'arbitro".