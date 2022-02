Come annunciato in un’intervista pre partita rilasciata dal direttore Riccardo Pecini, il progetto dello Spezia sarà costruito su piano biennale. Il blocco mercato imposto in estate dalla FIFA, infatti, non permetterà ai liguri di intervenire in entrata fino al gennaio 2024. In base a questa limitazione in entrata, lo Spezia non ha intenzione di privarsi dei suoi giocatori simbolo come Maggiore e Bastoni, considerando già le cessioni Erlic al Sassuolo e dei ritorni dai prestiti di Kovalenko all’Atalanta e Salcedo all’Inter.