Il consigliere dello Spezia e braccio destro del patron Pietro Volpi, Maurizio Felugo, parla a Sky Sport, prima del match contro la Sampdoria.



Da poco sei dirigente del club ligure, le tue sensazioni...



"Ci metterò lo stesso impegno, spero di avere successo. Ho avuto la fortuna di dedicarmi alla pallanuoto anche da dirigente, ora il secondo step è il calcio. Cercherò di trasmettere i miei valori, ho tanto da imparare".



Il futuro di Pobega quale sarà?



"Beh, i giocatori forti è sempre bello tenerli. Per me è una prima volta, noi siamo una squadra vogliosa e credo che sia la fotocopia del suo allenatore, molto grintosa e combattiva".



Una valutazione sulla rosa attuale...



"Siamo 35-36 giocatori, una rosa troppo ampia, a mio modo di vedere troppo anche per allenarla. Bisognerà sfoltire e cercheremo di farlo. Ci saranno delle scelte da fare".



Qual è l'obiettivo dello Spezia nel futuro?



"Io penso che ancora non abbiamo l'idea di cosa sia la Serie A che è un pianeta a parte. Il punto cardine è quasi sempre l'allenatore, il mister ha ruolo fondamentale e credo che con Italiano abbiamo trovato un mister che farà parlare di sé in futuro. Lui ha un contratto con noi e vuole rimanere. La squadra ha un'identità".



Hai un'ossessione per il bianconero...



"Beh, la Juventus ha dimostrato di essere una squadra forte, un esempio di organizzazione, di visione nel calcio".