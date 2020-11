Mauro Meluso, direttore generale dello Spezia, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Benevento: "Statisticamente le neopromosse lottano per non retrocedere, è evidente che Benevento, Crotone e Spezia giocassero per la lotta alla salvezza. E' stata una scelta quella di avere un organico ampio, siamo andati un po' oltre perché sono mancate alcune cessioni. Il mercato è stato anomalo e con poco tempo per assembrare la squadra, siamo in un periodo particolare. Oggi ci mancano tanti calciatori però riusciamo ad essere competitivi, Italiano sta dando un'identità precisa".



LA PROPRIETA' - "Con la proprietà c'è un ottimo rapporto. Ogni tanto mi sento telefonicamente con il patron Volpi, ho avuto a disposizione un budget congruo per l'obiettivo che siamo dati e abbiamo sempre guardato a non appesantire i bilanci".