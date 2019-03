Lo Spezia lavora per il proprio parco attaccanti in vista della prossima stagione. Secondo quanto scrive TuttoB.com, il club ligure sarebbe vicinissimo per quest'estate a Mattia Morello, attaccante 19enne della Pergolettese (capolista del girone D di Serie D) che si sta dimostrando in gran spolvero nella Rappresentativa Serie D al Torneo di Viareggio.