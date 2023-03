Manca meno di una settimana al ritorno degli ottavi con il Porto, ma prima della trasferta di Champions League l'Inter è attesa al Picco contro i padroni di casa dello Spezia per cercare una rimonta al Napoli che ha il sapore dell'impossibile. I nerazzurri puntano il successo esterno, a 1,45 secondo i betting analyst. La vittoria dei liguri oscilla tra 6,80 e 7,10, mentre la quota pari va da 4,50 a 4,60.Partita all'insegna dell'equiibrio con il No Goal che si gioca a 1,75, contro il Goal a 1,96. Avanti l'Over a 1,75, mentre un esito con meno di tre reti vale 1,97 la posta. Tra i risultati esatti in pole c'è lo 0-2 per l'Inter a 6,50, seguito dallo 0-1 a 6,60. Sono fin qui nove le reti segnate da Lautaro Martinez in tutte le competizioni nel 2023. L'argentino va a caccia della doppia cifra nel nuovo anno: un gol vale 2,20 la posta, con la doppietta a quota 7. Alta invece l'opzione tripletta, fissata a 38.