Sepzia-Inter è l'anticipo del venerdì che apre la 26esima giornata di Serie A. Al Picco di La Spezia il calcio d'inizio sarà a partire dalle 20.45 con i nerazzurri di Simone Inzaghi, tornati secondi in classifica dopo il 2-0 rifilato al Lecce che vogliono confermarsi e preparare così al meglio la sfida contro il Porto di Champions League. Con Semplici in panchina i liguri non hanno mai perso, ma neanche vinto, con due pareggi su due che non lasciano tranquillo il club nella corsa per non retrocedere, con il vantaggio sul Verona che si è assottigliato a soli 3 punti.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Spezia-Inter, con calcio d'inizio alle ore 20.45 di venerdì 10 marzo 2023 al Picco di La Spezia sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



LE PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Caldara, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Zurkowski, Shomurodov, Gyasi; Nzola.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku.