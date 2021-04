Si è parlato tanto di Superlega in casa, e se la società ha scelto di uscire dal progetto c'è invece chi da tempo, non fa altro che pensare al campo. Si tratta della squadra allenata da, che ha ancora fisso davanti a sé l'obiettivo scudetto che deve passere inevitabilmente anche dalla gara che questa sera vedrà i nerazzurri impegnati in trasferta contro lo Spezia. Dopo aver ottenuto 11 vittorie consecutive e 1 pareggio nell'ultima sfida contro il Napoli, servirà subito ritrovare la vittoria per portarsi di fatto a 3 gare dalla vittoria aritmetica del titolo . Dall'altra parte invece i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno bisogno di una vittoria per tenere alto il margine di distacco dal terzultimo posto e dalla zona retrocessione.L’Inter ha vinto tutte le tre sfide tra Serie A e Coppa Italia contro lo Spezia con un punteggio complessivo di 10-2. Lo Spezia ha però vinto le ultime due partite casalinghe in Serie A, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle prime 13 partite interne per i liguri. Nelle ultime sei gare dello Spezia in campionato, entrambe le formazioni hanno trovato la rete: 22 gol totali nel parziale (nove fatti, 13 subiti), 3.7 di media a incontro. L’Inter ha segnato 10 degli ultimi 12 gol in Serie A nei secondi tempi: con 48 reti nelle riprese è la squadra più prolifica in questo campionato nella seconda parte di gara. Lo Spezia (41 gol incassati) è invece la peggior difesa nei secondi tempi.La prima delle quattro reti diin Serie A è stata messa a segno contro l’Inter nel match d’andata.dell’Inter è il giocatore che ha segnato più gol contro le squadre neopromosse in questa Serie A: sei reti in quattro sfide per il belga, di cui due nell’ultima giocata contro il Benevento.dell’Inter ha preso parte ad almeno un gol in ciascuna delle quattro sfide contro squadre neopromosse in questo campionato: sette (cinque reti, due assist), ossia il 35% delle sue partecipazioni in questa Serie A (20 – 15 gol, cinque assist).: Provedel; Ferrer, Ismajli, Terzi, Marchizza; Maggiore, Ricci, Estevez; Agudelo, Piccoli, Farias.: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.​