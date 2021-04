Dopo l’1-1 contro l’Inter, l’allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato così a Sky Sport: “Impresa? Grande risultato per noi, fermare l’Inter è davvero un’impresa, grandi meriti ai ragazzi. Primo tempo ottimo, poi nel secondo tempo esce l’Inter, ma abbiamo difeso bene. Un punto meritatissimo. Ci deve dare convenzione, con questo spirito possiamo fare bene, non con quello di Bologna. Ci vuole umiltà, bisogna sapersi difendere anche a volte, con questo spirito possiamo tagliare il nostro obiettivo. Hanno davvero tantissime soluzione, l’unica era cercare di evitare Lautaro e Lukaku sul dischetto del rigore. Son stati bravi i ragazzi. Lukaku? Oggi nel riscaldamento l’ho guardato e sono tornato dentro, non volevo far vedere la mia faccia ai ragazzi. Terzi? Ho messo la stessa coppia dell’andata, perché avevano fatto benissimo all’andata. A parte qualche minuto di follia di Ismajli si sono comportati molto bene. Terzi ha grande esperienza, anticipa tante situazioni, è giusto che venga chiamato in causa, ha finito con crampi e fatica. Superlega? Ho detto ai ragazzi che noi dobbiamo raggiungere una super salvezza”.