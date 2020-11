Nel corso della conferenza stampa pre Benevento, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato della rosa: "Abbiamo una rosa ampia perchè sapevamo che con questo problema Covid si potevano avere defezioni e difficoltà. Ci mettiamo dentro anche gli infortuni che strada facendo ci sono per forza di cose. E' stata una scelta voluta. Chi va in campo è gente che sa che è sempre coinvolta, è sempre inserita nel gruppo e nel progetto e sa che deve dare il massimo. In questo momento stanno rispondendo tutti bene, so che possiamo fare molto meglio. I ragazzi non devono mai accontentarsi e mai abbassare la guardia pensando di crescere di settimana in settimana perchè quando molli un centimetro perdi le partite, subisci gol e ti esponi a figure non belle. Sotto quel punto di vista non dobbiamo sbagliare mai".