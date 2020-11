Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, commenta ai microfoni di Sky Sport la partita vinta 3-0 contro il Benevento: "Chiaramente abbiamo deciso di avere questa rosa ampia per le difficoltà che si potevano avere con il Covid, sta pagando. Stiamo coinvolgendo tutti i ragazzi e siamo una squadra che è partita in ritardo e deve crescere. Ottenere questi risultati per noi è una grande soddisfazione. Noi per tanti aspetti siamo ancora in netto ritardo, tanti ragazzi sono fuori condizione e altri che si devono adattare al nuovo ambiente. Siamo comunque sulla strada giusta, venivamo da partite in cui meritavamo qualcosa in più. Nzola è un ragazzo che va gestito in tutti i sensi, in questo momento ci sta dando grandi soddisfazioni. Siamo contenti e speriamo continui così".



SUL GIOCO - "Il nostro intento è quello di giocare e non subire solamente, non vogliamo farci prendere a pallonate e quindi mandiamo qualche uomo in più in area di rigore".



SU POBEGA - "E' un ragazzo giovane che spesso ha fatto vedere che può avere un futuro importante, se migliora nella gestione della palla può fare un percorso importante. Le qualità ci sono".



L'ALLENATORE A CUI SI ISPIRA - "Ne ho avuti tanti, molto molto bravi. Ogni allenatore mi è rimasto dentro per qualche situazione tattica o discorso motivazionale, quando fai l'allenatore è normale ricordare cosa ti dicevano i tuoi allenatori da calciatore. Comunque potevamo avere qualche punto in più in classifica, non siamo la vittima sacrificale di questo campionato".