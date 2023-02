la maledizione dei portieri prosegue. (qualche responsabilità sulla rasoiata da 30 metri di Di Maria)partita esemplare in entrambe le fasi. Kostic non la vede maisvirgola la palla sulla quale la Juve segna il gol del vantaggio.grinta e concentrazione da vendere. Perin gli nega il gol.il treno polacco spinge finché ne ha.corsa e geometriemiglior prova da quando è in maglia bianca5’ stcorsa e cuore (14’ st Nzola 6: mezz’ora per ritrovare il campo. Perin si supera evitando di riaprire il match)si applica sulla fascia e non demerita: non ha lo sprint dei tempi migliori. (35’ stqualche iniziativa di spessore.il cambio di modulo porta nuove geometrie. Si può e si deve ripartire da qui: stagione di grazia, un lusso e una sicurezza allo stesso tempo averlo come dodicesimo, la parata su Gyasi è un capolavoro.: tanto per cambiare, là dietro è il migliore.: preferito anche a un Bonucci non ancora in condizione, non dispiace per nulla in questa posizione da centrale nella difesa a tre.prestazione di sostanza, di lui Allegri si fida sempre e comunque.torna titolare, ancora in deficit di brillantezza e condizione, soffre Reca (1' st: senza infamia e senza lode, rallenta la foga spezzina sulla sinistra)Allegri prova a metterlo mezzala, ma ritmo e scelte sono sempre le stesse. Quando va a sbattere contro Kostic e si ferma manda l'ennesimo segnale di sconforto (1' st: pronti via e pure lui si fa ammonire, per il resto prova ordinata)partenza horror, in meno di venti secondi perde prima un pallone pericolosissimo e poi rimedia l'ammonizione che gli farà saltare il derby. Anche dopo non decolla, si rimette in bolla solo nella ripresa.: la certezza a centrocampo è sempre lui.: torna titolare, trova lui il cross vincente per la zampata di Kean che sblocca il risultato (36' st Iling-Junior sv).: sembra gestirsi, in coppia con Kean non dialoga particolarmente ma si divide il lavoro sporco, oltre all'azione del gol annullato però non si vede praticamente mai (48' st).: questa volta non sbaglia, alla prima palla buona trova la deviazione magari sporca ma vincente (11' stla Juve soffre, serve la giocata di un campione, ci pensa lui. Rasoiata vincente e vittoria in ghiaccio).All.lo Spezia va al doppio della velocità, la Juve barcolla ma non finisce al tappeto. Un po' perché trova i gol nei momenti più giusti, un po' perché Perin salva tutto il salvabile. Tre punti pesanti proprio per questo, gestisce le forze e questo è un altro valore aggiunto.