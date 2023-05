Il pesante ko casalingo del pomeriggio contro il Torino in casa (4-0 al 90') rischia di inguaiare seriamente lo Spezia: domani il Verona può sorpassare i liguri e portarsi al quart'ultimo posto. Scontata l'amarezza del tecnico spezzino Semplici in conferenza stampa: "Subito il secondo gol siamo spariti dal campo - le parole dell'ex allenatore di Cagliari e Spal -. Qualcosa di inspiegabile. Adesso speriamo che anche gli altri facciano risultati come il nostro, altrimenti diventa difficile salvarsi. Le colpe me le prendo io".