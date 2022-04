Spezia-Lazio 3-4 (primo tempo 2-1)



Marcatore: 9’ Amian (S), 33’rig. Immobile (L), 35’ Agudelo (S), 9’ st Provedel aut. (S), 11’ st Hristov (S), 23’ st Milinkovic-Savic, 45’ st Acerbi (L)



Assist: 9’ Nikolaou (S), 11’ st Verde (S)



Spezia (4-2-3-1): Provedel, Amian, Hristov, Nikolaou, Reca, Maggiore (36’ st Bastoni), Kiwior, Agudelo (36’ st Kovalenko), Verde (33’ st Antiste), Gyasi, Manaj (44’ st Salcedo). All. Motta.

Lazio (4-3-3): Strakosha, Lazzari, Acerbi, Patric (41’ st Luis Felipe), Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi (48' st Romero), Basic (14’ st Luis Alberto), Felipe Anderson (48' st Leiva), Immobile, Zaccagni. All. Sarri.



Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino (To).



Ammoniti: 37’ Zaccagni (L), 18’ st Manaj (S), 19’ st Amian (S), 23’ st Luis Alberto (L), 47’ st Kovalenko (S)