Identificati dalla Digos due persone tra i protagonisti degli scontri tra tifosi a La Spezia, venerdì pomeriggio, prima di Spezia - Lazio. A riferirlo è il Secolo XIX, che parla di un esponente della tifoseria spezzina e uno di quella laziale fermati dalle forze dell'ordine, deferiti all'autorità giudiziaria e per i quali è stato già emesso il provvedimento di daspo.



L’opera degli investigatori sta proseguendo in questi giorni, attraverso la visione dei filmati raccolti delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona del città ligure in cui sono avvenuti gli scontri. Gli inquirenti inoltre stanno acquisendo informazioni anche dai diversi video girati da passanti e residenti del quartiere spezzino e poi diffusi sui vari social. In particolare, riporta il quotidiano locale ligure, sarebbero sotto la lente di ingrandimento una decina di tifosi laziali ripresi in molti filmati, nei quali era ben visibile il possesso e l'uso come oggetti contundenti di bastoni e aste. In un caso si noterebbe persino una persona che brandisce un coltello e un cacciavite.