: un'altra occasione per la rivelazione del campionato di mettersi in mostra al cospetto di una big, a caccia del riscatto dopo la brutta sconfitta interna contro l'Udinese.- atteso la prossima settimana dalla sfida decisiva di Champions League contro il Bruges -(che vuole il gol contro il 30esimo avversario diverso in Serie A), chiamato a cancellare immediatamente il brutto pari di Benevento,, che hanno bisogno di fare risultato per uscire dalla zona rossa della classifica. Dopo il turn-over in coppa, l'allenatore bianconero è costretto a fare i conti di nuovo con la scarsezza di opzioni in difesa (out Chiellini e Demiral) e offre(al posto di Chiesa e dello squalificato Morata) al fianco di Ronaldo. Il talentino, a caccia del gol numero 100 con la maglia del Torino, sono gli uomini su cui il Torino punta per uscire con dei punti dallo Stadium.I nerazzurri di Conte, rilanciati dai successi esterni contro Sassuolo e Borussia Monchengladbach, cercano conferme e una vittoria per mettere pressione al Milan capolista. Mihajlovic prova invece a ricompattare l'ambiente dopo la sfuriata per la presenza di una "talpa" nello spogliatoio e si aspetta continuità dopo l'ultimo successo sul Crotone.(riposo per Barella e Lautaro).Ore 15SPEZIA: Provedel; Sala, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.LAZIO: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Pereira.IN TV: Sky Sport 202, 251Ore 18JUVENTUS: Szczesny; De Ligt, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Alex Sandro; Kulusevski; Dybala, Ronaldo.TORINO: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.IN TV: Sky Sport 202ore 20.45INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez.BOLOGNA: Skorupski; Medel, Danilo, Tomiyasu; De Silvestri, Schiuten, Svanberg, Hickey; Soriano; Barrow, Palacio.IN TV: Dazn e Dazn1 (canale 209 Sky)