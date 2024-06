, ultima sfida di questo campionato di Serie A e recupero della 29esima giornata (match non disputatosi a causa del malore e della successiva dipartita del direttore generale viola Joe Barone), sarà fondamentale per la corsa al terzo posto, un obiettivo che riguarda la formazione nerazzurra attualmente quarta in classifica, a un punto dalla Juventus a quota 71.ma desidera festeggiare al meglio, davanti ai propri tifosi, l'Europa League appena vinta, mentre la formazione di Italiano, alla sua ultima da tecnico dei toscani, vogliono finire al meglio dopo il mancato successo in Conference League.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Atalanta-Fiorentina su DAZN

GUARDA SU DAZN

Carnesecchi; Toloi, Hien, Scalvini; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri: Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman;. All. GasperiniMartinelli; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Gonzalez;, Beltran, Castrovilli; Belotti. All. italiano