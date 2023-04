Spezia-Lazio (venerdì 14 aprile alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valida per la 30esima giornata di campionato in Serie A.



LE ULTIME - Oltre allo squalificato Bastoni, Semplici non può contare sugli infortunati Caldara, Holm, Moutinho e Zurkowski. Dall'altra parte Vecino è l'unico indisponibile per Sarri.



PROBABILI FORMAZIONI



SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Maldini, Verde; Nzola.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.