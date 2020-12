In attesa del fischio d'inizio di Spezia-Lazio ha parlato il rientrante dal 1' Luiz Felipe. Ecco come si è espresso il difensore brasiliano ai microfoni ufficiali del club biancocelesti: "Oggi vogliamo fare una grande partita per risalire la classifica. Dovremo rimanere concentrati, offrendo una prova perfetta come quella di Dortmund. Giocando come mercoledì, faremo sicuramente bene. Dobbiamo pensare solo al campionato, poi ci concentreremo sulla partita di martedì di Champions League. Lavoro tanto per aiutare la squadra ed anche per segnare qualche gol in più".