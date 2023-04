Spezia-Lazio 0-3



Dragowski 6,5: dice no ad una sventola dal limite. Spiazzato sul rigore e nulla può sul raddoppio e sul 3° gol

Amian 6: il duello con Zaccagni è di quelli veri. E non lo perde.

Wisniewski 6: non si comporta male anzi. Preciso e puntuale

Ampadu 6,5: procura un rigore dubbio ma è il migliore dei bianchi. Espulso per una doppia ammonizione apparsa dubbia dopo aver calciato la sfera

Nikolaou 5,5: si perde l’uomo in un paio di occasioni ma soprattutto sbaglia le misure dei cambi campo (16’ st Reca 5,5: di buono solo il rientro)

Bourabia 6: la traversa gli nega la rete. Poi cala alla distanza (16’ st Agudelo 5,5: senza allenamenti fa anche troppo ma non basta)

Esposito 6: dà le giuste geometrie senza strafare

Ekdal 5,5: prova ad interpretare il ruolo di mezzala ma si pianta nella ripresa in evidente affanno. Provedel gli nega la giocata che avrebbe potuto riaprire il match

Verde 5,5: c’è impegno ma null’altro. (30’ st Shomurodov sv)

Nzola 5,5: cicca clamorosamente di testa da due passi, poi sparisce

Gyasi 5: oggi veramente inutile. (16’ st Maldini 6: un paio di iniziative)

All. Semplici 6: ottimo approccio al match ma soffre la panchina corta. A Marassi si gioca una fetta importante di salvezza