incolpevole sulla deviazione di Wisniwski, imbecca Nzola che poi trova il pari con una gran giocata. Strepitoso sulla punizione di Biraghi: Bella rivincita contro la sua ex squadra: suo il primo tiro in porta del match dopo una bella progressione a destra, ma si fa saltare con troppa facilità sul gol del vantaggio dei gigliati. Cresce nella ripresasfrutta il piede educato per uscire dalla pressione dei padroni di casa. Chiude il fortino nel forcing finale dei viola. Grande garasfortunato nella deviazione che porta al vantaggio viola. Poi combatte con personalità le folate gigliate nella seconda frazione: resta basso e contiene senza troppi problemi Ikoné. Qualche problemino in più con Gonzalez, ma la prova resta sufficiente: spesso anticipato dai mediani viola. Prestazione un po’ scialba con pochissimi palloni toccati.: mette muscoli al servizio della causa nel momento più difficileregia silenziosa con qualche bel pallone in verticale. Esce stanco.orchestra le ripartenze aquilotte grazie al suo strapotere fisico. Si abbassa molto quando cresce la viola facendo da frangiflutti davanti alla difesaqualche giocata sporadica sulla sinistra, un giallo evitabile e nient’altro.entra nel momento più difficile. Non sfigura: segna un gol alla Ibrahimovic contro un gigante come Igor. Lotta come un leone reggendo da solo tutto il reparto. Conquista falli, gioca di sponda e mette costantemente in difficoltà la difesa viola. Gara monumentale.: palloni ne arrivano pochi e, in generale, Biraghi tende sempre a sovrastarlo.: si divora clamorosamente il gol vittoria a tu per tu con Terracciano. Errore pesante come un macigno.incarta la Fiorentina nel primo tempo. Il suo Spezia gioca una gara fisica che limita straordinariamente la squadra di casa. I bianchi si abbassano forse un po’ troppo nella ripresa, ma sfiora il colpaccio con Shomurodov che incredibilmente sbaglia davanti a Terracciano. Prova ben più che positiva