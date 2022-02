Spezia-Fiorentina 1-2



Provedel 7: disinnesca un paio di puntate velenose ma non può nulla sulla rasoiata di Amrabat.

Amian 6: poche sbavature ma non riesce ad incidere.

Erlic 6,5: baluardo in mezzo all’area, peccato per quell’occasione non sfruttata in apertura.

Nikolaou 6: non commette grossi errori, ha il pregio di arpionare un pallone su Gonzalez che avrebbe dovuto avere più assistenza dai compagni.

Reca 5,5: irruento, anche troppo. Provoca il rigore, ma spesso sembra giocare col paraocchi anche in situazioni più semplici.

Sala 5: non fornisce supporto in nessuna parte del campo.(11’ st Colley 5: entra male, troppo leggero e poi si divora un gol solo da indirizzare nello specchio della porta che avrebbe scritto un’altra storia)

Kiwior 6: si sa, gioca in un ruolo che non può essere il suo. Lo fa con dedizione ma nulla più.

Maggiore 6: sacrificio e corsa come al solito ma sbatte spesso sui possenti avversari. (31’ st Bourabia 6: un quarto d’ora dove si fa apprezzare per due interventi scacciaguai)

Verde 6,5: anima della squadra oggi per corsa, dedizione. Impegna Terracciano direttamente da angolo.

Gyasi 5:costretto a stare sulla linea di centrocampo ma non fornisce alcun aiuto ai compagni. (11’ st Agudelo 7: oramai ci ha abituati ad entrare ed incidere sul risultato, e ci stava riuscendo anche oggi come a Milano)

Manaj 5: si sbatte ma nulla più. (11’ st Nzola 5: fa pari e patta con Manaj)

Motta 6: fa quello che può. Meglio quando si mette a specchio con Italiano ma la mancanza di piedi buoni contro una squadra talentuosa come la Viola si sente e vede.