- Deve lavorare soprattutto con i piedi, salva la parata su Deuolfeu.- Da difensore si inventa attaccante. Prima l’assist che manda in rete Reca, poi sfiora per due volte il gol personale. Una sorpresa.- Nella furiosa mischia del primo tempo ci prova anche lui, subito dopo entra in netto ritardo su Deulofeu e si becca il giallo (dal 56’- Fa buona guardia in difesa, rischia di prendersi un rigore per una spinta di Pereyra).- Anche lui corre pochi rischi, si guadagna la pagnotta.- Corre come una furia e spesso e volentieri mette in difficoltà la difesa friulana. Un combattente.- Si dà da fare per spingere in avanti ma in fase difensiva è suo l’errore netto che porta al gol di Lovric (dal 45'- Svolge il suo compito senza farsi notare granché).-Ppartita di sostanza ed esperienza, molto lavoro sporco egregiamente svolto (dal 56’- Prosegue il buon lavoro svolto dal compagno).- Non ha occasioni personali ma dialoga pregevolmente con i compagni di reparto, almeno inizialmente mandando un po’ in difficoltà la difesa avversaria.- Con un gran tiro regala il vantaggio ai suoi, sgasa sulla corsia con molto impegno (dal 74’).- Sfiora il gol nel primo tempo e fa correre molti brividi alla difesa friulana (dal 68’- Prova a farsi notare ma senza successo).Sfiora il gol alla prima vera azione d’attacco, lotta molto per aprire spazio ai compagni.- Torna a muovere la classifica trovando un prezioso pareggio contro la sua ex squadra. Un punto che dà fiducia in vista della decisiva sfida salvezza contro l'Hellas Verona.