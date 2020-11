Bologna-Spezia 2-4



Krapikas 8,5: meritatissimo il voto felliniano. Cambiano in portieri ma il risultato è lo stesso: se Provedel aveva ipnotizzato gli attaccanti dell’Atalanta, il giovane lituano non lo fa rimpiangere opponendosi in diverse circostanze con estrema bravura. E poi c’è la perla del rigore parato al 90’.

Sala 5: sbaglia tutti gli appoggi, sia nella misura che nella forza ed anche in fase difensiva è da rivedere.(15' st Mattiello 6: poche sbavature ma senza fornire spunti di rilievo)

Ismajili 6: puntuale in molte situazioni difensive sebbene sul primo gol dei felsinei si lascia infilare nello spazio.

Chabot 7,5: ennesima conferma dell’Under 21 tedesca sebbene Soriano e Orsolini siano due clienti non semplici. Nel finale ferma una situazione difficile evitando il 3-3.

Marchizza 6: si vede che gli manca ancora il campo e manca di fluidità in talune situazioni di fascia coi compagni. (41' st Vignali s.v.)

Deiola 5,5: prestazione incolore. Si prende anche un’ammonizione inutile in una zona del campo sicuramente poco pericolosa.

Agoumè 4,5: impalpabile per gli interi 90’ di gioco. Nessuno spunto degno di rilievo. Non fornisce un aiuto nemmeno in difesa. E nasce da un suo errore l’azione che porta al rigore del Bologna al 90’. (6’ 2ts Terzi s.v.)

Mora 6,5: quando è chiamato si fa sempre trovare pronto. Preciso e puntuale, sbaglia pochissimi palloni e risulta sempre lucido. (41' st’ Maggiore 7,5: entra e spacca la partita con due gol )

Acampora 5,5: aveva iniziato bene con discreta personalità. Poi si spegne. (15' st Farias 7: entra e subito si fa vedere con un gol che è una perla. Cambia la partita.)

Agudelo 6: scoppiettante in avvio di partita. Sicuramente tra i più intraprendenti . Manca di continuità. Ma i numeri li ha.

Piccoli: 6,5: gran gol in apertura, poi è suo l’assist del pareggio e nel finale dei regolamentari ha anche la chance per la doppietta.

All. Italiano 7,5: non ci sono più aggettivi. La squadra è un orologio.