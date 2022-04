Spezia-Lazio 3-4



Provedel 6,5: due interventi risolutori già nei primi 45’. Poi ci mette una pezza anche nel finale.

Amian 6: nel primo tempo gladiatore della propria fascia. Poi non esce più dalla propria zona.

Hristov 6,5: non doveva far rimpiangere Erlic e c’è riuscito.

Nikolaou 6: bene sui palloni aerei, fallo di mano netta sul rigore che vale il momentaneo 1-1.

Reca 5,5: si fa prendere d’infilata un paio di volte ma Gyasi non gli da una mano. Si posiziona male nel gol del 3-3.

Maggiore 6,5: blocca e fa ripartire. Marchio di fabbrica. (36’ st Bastoni: sv)

Kiwior 5,5: impegno e dedizione ma contro i palleggiatori biancocelesti gira a vuoto.

Agudelo 6,5: inizia non benissimo, poi mette lo zampino come con la Fiorentina e a Milano.(36’ st Kovalenko: 4,5. Esce palla al piede e la perde e di li nasce la rete del successo laziale)

Verde 6,5: la cifra tecnica della squadra ne beneficia. Tutte le insidie partono dal suo piede. (33’ st Antiste: sv )

Gyasi 5,5: assente, sembra spompato.

Manaj 6: lotta come sempre, un leone ed infatti la punizione di Verde che porta al gol dell’1-0 nasce su una punizione guadagnata dall’albanese. Idem sul 3-2. (44’ st Salcedo: sv)

Motta 6,5: era riuscito ad imbrigliare i biancocelesti ma viene uccellato da una leggerezza di Kovalenko.