Spezia-Monza 0-2



Dragowski 6,5: sempre attento. Superato solo da un sinistro chirurgico dell’ex Ciurria.

Amian 5,5:stantuffo per 90’ ma fallisce di testa da due passi la rete del pareggio già nel primo tempo

Ampadu 6,5: corsa e temperamento fino alla fine (42’ st Nikolaou sv)

Wisniewski 7: non fa passare una spilla

Bastoni 5,5: si perde Ciurria in un’unica occasione quella del gol. (14’ st Reca 5: fare male in mezz’ora da fresco è tanta roba)

Ekdal 5: mai nel vivo del gioco

Esposito 5,5: dà le giuste geometrie ma non riesce ad incidere

Kovalenko 3: serata horror, ciicca a porta vuota due palloni solo da spingere in porta e poi rischia anche un clamoroso autogol (14’ st Agudelo 5: sbaglia e s’incaponisce)

Verde 5,5: c’è impegno ma null’altro. (14’ st Cipot 5: non pervenuto)

Shomurodov 4,5: l’impegno c’è ma poi nulla

Gyasi 5: prova ad alimentare lo spirito di gruppo. Stop. (35’ st Krollis sv)

Semplici 5,5: buonissimo l’approccio della squadra e non è certamente colpa sua se ancora una volta si sbagliano gol clamorosi. I cambi non gli danno nulla. Ora la faccenda però diventa seria. A Bergamo mercoledì e sabato a Cremona.