VENEZIA-SPEZIA 1-2



Zoet 6: ottima prova dell'estremo difensore spezzino che dona tranquillità e solidità



Amian 5,5: soffre troppo Johnsen sulla fascia. Spinge tanto e bene.



Erlic SV: esce dopo 22 minuti per infortunio (dal 22' pt Hristov 6: buona prova del centrale chiamato in causa subito a sostituire il compagno)



Nikolaou 6,5: perfetto sia su Henry che su Forte. Uno dei migliori



Ferrer 6: si fa ammonire e deve stare sempre attento a non lasciare la squadra in dieci uomini. Frenato.



Bastoni 7: gol meraviglioso che cambia la gara e regala una prestazione sontuosa



Sala 6,5: da regista fa una prova eccellente che regala geometrie e compattezza alla squadra (dal 26' st Manaj 6: entra nel momento peggiore della sua squadra ma fa il suo),



Maggiore 6,5: giganteggia assieme agli altri due compagni a centrocampo. Sovrasta il centrocampo del Venezia soprattutto nel primo tempo. (dal 33' st Bourabia 7,5: decide il match con una rete monumentale all'ultimo minuto);



Verde 6: prova di grande qualità dell'ex Roma che si conferma giocatore importante (dal 33' st Nzola SV),



Antiste 5,5 (dal 33' st Podgoreanu SV),



Gyasi 6: strappi e ottima prova dell'esterno. Mette in difficoltà Mazzocchi ma da lui ci si aspetta di più



All. Thiago Motta 8: dopo un gran primo tempo la squadra si perde un pò nella ripresa. Regala Sala a centrocampo e soprattutto azzecca il cambio dei 3 punti che peseranno tantissimo al termine del campionato.