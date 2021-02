Spezia-Milan 2-0Provedel s.v.: serata dove fa lo spettatore. E abbiamo detto tutto.Vignali 7,5: con l'aiuto di Gyasi sulla fascia non fa passare uno spillo. E non disdegna di proporsi.Ismajli 7: una roccia l'albanese che si trova a suo agio sia contro Ibrahomovic sia contro MandzukicErlic 7: impeccabile anche nelle uscite palla al piede.Bastoni 7,5: padrone della sua fascia, poi mette il sigillo del 2-0 con un gran gol.Estevez 7,5: l'argentino è uno e trino. Ovunque in mezzo al campo. E il bello che dal suo piede partono i due assist.Ricci 7: il metronomo è lui. Anche quando pressato gioca a piacimento senza perdere mai il lume.Maggiore 8: centrocampista, utilizzato anche difensore. Questa sera gioca da seconda punta. Giocatore universale, ha poi il merito di sbloccare il match . (37' st Acampora: 6,5: prezioso per congelare il match nei pochi minuti in cui è stato utilizzato e prende anche la traversa).Gyasi 7: fa spesso il quinto di difesa. E con ottimo costrutto. Pochi fronzoli e tanta sostanza.Saponara 7: parte così e così. Poi si riprende alla grande, soprattutto quando c'è da dare una mano. Non è ancora al top e si vede. Ma va bene così.Agudelo 7,5: il falso nove invenzione di Italiano si conferma l'autentico uomo nuovo. Tarantolato per 90 minuti.Italiano 9: la partita perfetta. Concepita così bene e giocata ancor meglio dai propri ragazzi. Di fronte poi c'era la capolista. Il tecnico ha avuto il merito di trasformare giocatori normali in uomini di prim'ordine. Da stasera il proprio cellulare inizierà a squillare senza soluzione di continuità.