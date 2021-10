Zoet 5: tanti gol subiti, ma soprattutto una mezza papera sull'ultima rete di Bessa.Amian 5: spinge poco e in fase difensiva non dà le sicurezze sperate.(dal 1' s.t. Sher 6: qualcosa in più rispetto al compagno fa sicuramente. Buon approccio anche se bada ovviamente di più alle incursioni avversarie.)Hristov 5: troppo lento nelle chiusure. Caprari e il resto degli attaccanti avversari trovano terreno fertile in una difesa nettamente non in giornata.Nikolaou 5: come il suo compagno non riesce ad incidere. Troppo largo nelle chiusure e tanti spazi concessi alla manovra avversaria.S. Bastoni 5,5: espulsione dubbia, che sporca una gara tutto sommato positiva. Uno degli unici che cerca di farsi vedere in attacco con continuità.Ferrer 4,5: praticamente inesistente. Lento e prevedibile, dà poco supporto alla manovra e si fa spesso anticipare sul nascere.Verde 6: uno dei pochi a salvarsi. Intraprendente, crea comunque scompiglio alla difesa avversaria. Si avvicina più di una volta al gol praticamente da solo.Gyasi 5,5: il centrocampo avversario non gli lascia molto spazio di manovra. Benino fino alla trequarti, poi sbatte contro il muro gialloblù, servendo davvero pochi palloni interessanti.Podgoreanu 5: si fa vedere in fase offensiva, ma viene sempre annullato dal diretto avversario. Giocate prevedibili e pochi palloni messi in mezzo.(dal 15' s.t. Strelec 5: anche per lui tanti errori tecnici.)Manaj 5: in area di rigore avversarie è un fantasma. Non salta l'uomo e si inserisce pochissime tra le maglie veronesi.Antiste 5,5: prova a fare qualcosa nel primo tempo, poi scompare dal campo. Qualche sponda per Verdi ma niente più.(dal 15' s.t. Nzola 5: entra ma non dà praticamente alcun contributo alla manovra. Palloni troppo prevedibili e poca intraprendenza.)All. Thiago Motta 5,5: Spezia che ha giocato con tante assenze, ma che comunque non si aspettava una prestazione simile. Ha provato a rivoluzionare con i cambi, ma senza successo.