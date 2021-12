Evita due volte il doppio svantaggio dimostrandosi più che reattivo. Nulla poteva su Smalling e Ibanez.Vina lo tartassa, e lui si presta volentieri. Troppo volentieri.Anche lui poco attento sul gol di Smalling ma prova a rifarsi in fase di impostazione, non con ottimi risultati. Così prova a giocare d’anticipo su Abraham senza risparmiare legnate.: Ammira la cooperazione volante di Abraham e Smalling come fosse un turista in gita. Idem su Ibanez, almeno salva su Veretout a fine primo tempo: Timido, forse anche per colpa del ruolo arretrato. Si libera nella ripresa e si divora il gol della bandiera: Prova a rompere le linee di passaggio tra Mkhitaryan e il reparto offensivo ed è sempre il cervello di ogni intenzione di gioco ligure. Non sempre lucido però. (53’ Agudelo 5,5: prova a rianimare il reparto): Un quarto d’ora di affanno, poi lo stop muscolare. (16’pt Kiwior 5,5: si incolla a Mkhitaryan, ma si scolla troppo spesso ): La Roma lo cerca, e lui replica con una gara di maturità senza eccessivi lampi tranne un bel assist in verticale per Reca (53’ Bastoni 5,5: idem come sopra): Dopo una mezz’ora intuisce che da quella parte si può far male. Ci prova due volte senza fortuna.: Impalpabile per un tempo poi ha due occasioni gigantesche così come la posizione di fuorigioco: L’ex Slovan prova a infastidire Smalling e compagni ma ci mette troppo poco pepe (53’ Verde 5,5: bestia nera ed ex fischiato. Stavolta non fa male): Mai in partita nonostante qualche errore di sbavatura della Roma del suo maestro Mourinho. Cambia tutto nella ripresa ma gli effetti non si vedono