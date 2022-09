Spezia-Sampdoria 2-1



Dragowski 8: forse qualche passo in avanti di troppo sul tiro di Sabiri. Poi quattro interventi strepitosi, di livello mondiale che salvano il risultato

Ampadu 6,5: diligente e pronto a chiudere.Sfiora il gol di testa.

Kiwior 7,5:primo tempo da manuale che riempie di note positive i taccuini degli inviati. Idem nella ripresa.

Nikolaou 6,5: subito coriaceo ed intraprendente. Meno fronzoli quando c’è da spazzare

Holm 7,5: il ragazzone del 2000 oramai sempre più beniamino. La fascia è tutta sua e da un suo cross nasce l’immediato pareggio. E soprattutto la rete del sorpasso.

Kovalenko 6: meglio di altre volte. Avanti così.

Bourabia 7: quando c’è da sparecchiare si fa trovare pronto. Il vero ‘Polpo’ è il marocchino dello Spezia. Una sola disattenzione nella ripresa. Poi ruba palla a metà campo ed innesca Holm per il gol partita di Nzola

Bastoni 6:sparisce nel folto centrocampo blucerchiato.

Reca 5,5: sempre propositivo ma gli manca la misura degli appoggi e dei ribaltamenti.

Gyasi 6,5: prima mezz’ora a mille all’ora. Qualche dubbio su un intervento in area su di lui. Poi va a fare anche il quinto di difesa

Nzola 7,5 fa a sportellate con tutta la difesa ma sempre in modo corretto. Di destro ritrova il gol sotto la Ferrovia.

Gotti 7,5: buon primo tempo, fatto di corsa e determinazione. Il suo Spezia va perché sa soffrire.