Atalanta- Spezia 5-2



Provedel 4,5: la difesa non lo aiuta, difficile fare meglio su Pasalic, poi para il rigore ma non serve a nulla contro il croato indemoniato. Malissimo sul quarto gol, poi papera sul quinto. Non ci siamo.



Amian 5,5: sulla sua fascia passano meno nerazzurri, lui fa quale che può ma ne ferma pochi.



Erlic 6: il suo peso specifico in difesa si fa sentire più di tutti, ferma Zapata anche sul rigore invalidato.



Hristov 4,5: non riesce a stare al passo di Zapata e la paga cara, il colombiano lo brucia e cala il tris, poi si fa ammonire. Malissimo.



Bastoni 5: se non si scontra con l’ìarbitro, fa passare Zappacosta con estrema facilità. Male, anche se alla fine serve l'assist per il bis.



Sala 5: ingenuo, il bergamasco regala un rigore all’Atalanta per un fallo di mano evitabile.



(Dal 19’ st Reca 5,5: trova Zappacosta sul suo cammino e non può nulla).



Kovalenko 6: vuole mettersi in mostra con Gasperini ma de Roon gli fa cambiare idea. Esce comunque tra gli applausi di Bergamo.



(Dal 19’s.t. Colley 6: dà una mano in area piccola, ma le occasioni sono poche).



Maggiore 6,5: grande lavoro in difesa, spazza via sfere preziose, tenta anche il gol da fuori, per due volte, e sbaglia di poco. Un buon capitano.



Verde 6,5: la sua bomba, impossibile da trattenere, innesca il gol di Nzola, ubriaca la difesa nerazzurra con finte e controfinte eppure esce, peccato.



(Dal 7’ s.t. Manaj 5,5: non riesce a superare Pessina che si avventa su di lui).



Nzola 7: invade l’area con smania, non aspetta altro che la palla vagante dell’11’ p.t. rinviata da Musso e dall’incrocio dei pali proprio sui suoi tacchetti affamati. Cinico e insaziabile, fa ammattire Palomino e firma anche il bis. Non si arrende mai.



Gyasi 5: pronti e via, subito sprecato un giallo inutile, non riesce a trovare spazi né a incidere.



(Dal 36’ s.t. Podgoreanu: sv).





All. Thiago Motta 5: la gara l’ha preparata bene, il suo Spezia parte a cento all’ora, ma poi si accascia sulla corsia destra e nella ripresa fa inspiegabilmente a meno di Verdi.