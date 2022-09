Spezia-Bologna 2-2



Dragowski 6: non può nulla sui gol. Poi normale amministrazione nonostante la schiena gli dia problemi

Hristov 5: ha enormi responsabilità sulla rete di Arnautovic e anche dopo sbaglia in appoggio.

Kiwior 5:si perde Arnautovic nella ripresa e sbaglia diversi appoggi elementari su Dragowski

Nikolaou 6: inizio titubante poi si riprende

Holm 6,5: il più intraprendente, conferma le buone impressioni evidenziate contro la Juventus.

Kovalenko 5,5: ha una grossa chance per pareggiare ma spedisce incredibilmente fuori. Poi sbaglia anche molti appoggi. (20’ st Agudelo 6: entra con un ginocchio in disordine e da tutto quello che può)

Bourabia 6,5: canta e porta la croce

Bastoni 7:inizio difficile poi si riprende e confeziona la rasoiata del pareggio e da una sua punizione nasce l’autorete di Schouten.(31’ st Ellertson 6: forze fresche alla causa )

Reca 5,5: non trova molto spazio poi al 30’ rischia la frittata consegnando un contropiede 2 contro 1 che gli ospiti sprecano. Tanta corsa ma poco costrutto, anche nella ripresa sbaglia appoggi semplici

Gyasi 5,5: corsa e sacrificio ma la davanti serve altro

Nzola 5,5 subito pericoloso poi cala inevitabilmente

Gotti 6,5: rosa ridotta ai minimi termini dagli infortuni, sembra essere tornati indietro di 12 mesi. Nove in panchina con due portieri ed Agudelo infortunato che è costretto a rischiare, a parte Caldara e Sala poi un paio di giovani. Gotti ha la coperta cortissima.