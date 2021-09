Spezia-Udinese 0-1



Zoet 6: fa scorrere pesanti brividi nel primo tempo in un paio di situazioni dove rischia grosso. Disinnesca ad inizio ripresa una rasoiata velenosa di Deulofeu. Non può nulla sulla rete che incassa al tramonto del match

Ferrer 6: senza infamia ne lode svolge il proprio compito senza affanni.

Hristov 6: non era facile dopo le fatiche con la propria nazionale, ma il bulgaro si è destreggiato bene senza far rimpiangere Erlic.

Nikolaou 6: un paio di svarioni al centro di questa coppia inedita e messa in piedi da Motta stante l’infortunio di Erlic. Meglio nella ripresa.

Bastoni 7: non parte bene, anzi. Poi prende in mano la propria fascia e da mille grattacapi alla squadra friulana soprattutto quando prende campo nella sua vecchia zona da centrocampista. (41’ Reca sv)

Sala 6,5: un anno ai margini di tutto dopo le improvvide apparizioni in fascia. Motta lo inventa centrale e lui pur con i tempi mentali che non sono ovviamente quelli di uno specialista del ruolo svolge il proprio compito con efficacia. (25’ st Bourabia: 5,5 poco meno di mezz’ora ma si fa sorprendere due volte)

Kovalenko 5,5: evanescente. A dire il vero nei primi 20 minuti va a riempire le giuste spaziature ma non viene servito. Poi si eclissa. (17’ st Agudelo: il colombiano ha il pregio di elettrizzare la squadra ed un paio di serpentine seminano il panico)

Maggiore 7: anima della squadra e di questo popolo che torna nel proprio tempio dopo quasi due anni. Moto perpetuo nonostante il gran caldo.

Gyasi 5,5: meglio il primo tempo ma senza offrire spunti di rilievo (41’ st Salcedo: sv).

Antiste 6: si da un gran da fare e sfiora anche il gol dopo pochi minuti. Deve imparare che il colpo di tacco è un opzional.

Colley 5: senza capo ne coda. Gira a vuoto per un’ora ed infatti Motta lo toglie. (17’ st Verde 6,5: è tutto un altro calcio, più pungente e pratico. Solo Nuytinck sulla linea gli nega il gol)

Motta 6: tutto sommato la squadra ha giocato ed ha fatto quello che poteva e doveva.