passivo pesante per il portiere dello Spezia, quattro gol subiti ma la colpa è da dividere con i compagni.gol abbastanza fortunoso ma lui c’è, in copertura non particolarmente brillante ma per il resto si fa trovare pronto.goffo in occasione del rigore che apre le marcature, Orsolini non lo mette troppo in difficoltà ma lui comunque gioca una gara a bassa intensità.(dal 29’ stsenza infamia e senza lode).pomeriggio difficile per lui e per tutto il reparto, Palacio ha modo di svariate e giocare senza troppo disturbo.(dal 29’ stscampolo di partita anche per l'ex di turno, per evitare che il reparto crolli definitivamente).costante il duello con Dijks e Barrow in copertura, spinge con costanza ma senza incidere.forse più utile in copertura che in fase di spinta, in un pomeriggio in cui il centrocampo rossoblù domina la partita.(dal 20’ sttatticamente cambia poco, l'impatto sulla partita è limitato).poco ispirato, a parte una breve parentesi di gioco il centrocampo non ingrana anche a causa della sua prestazione opaca.poco meglio rispetto ai compagni, se non altro per l'impegno. Pochi inserimenti e poco coinvolto nel gioco.mai davvero in partita, in spinta non apporta nulla di concreto alla manovra. Dall’altro lato del campo qualche utile copertura.(dal 20’ sttentativo di riprende la partita già compromessa, non incide particolarmente).fulcro del gioco per quantità di palloni ricevuti ma non per qualità. Imbrigliato bene dai centrali bolognesi non crea mai alcuna preoccupazione.catena di sinistra poco pungente, tiene De Silvestri bloccato nelle retrovie più con la sua presenza che con la qualità delle giocate.(dal 38’ stla sua squadra ha identità e bel gioco che oggi non ha mostrato. Gli episodi e le palle inattive decidono l'incontro che avrebbe dovuto essere combattuto con la fame di chi deve salvarsi.