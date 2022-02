Bologna – Spezia: 2-1



Provedel 6: a nulla serve l’uscita a valanga su Arnautovic, poco dopo rimedia con un bell’intervento su Barrow.



Ferrer 6: il Bologna affonda poco dal suo lato, dove copre bene ogni spazio con precisione.



Erlic 5.5: difficile il duello contro un indemoniato Arnautovic, soprattutto quando gli si lascia troppo spazio per tirare.



Nikolaou 5: suo l’errore sul gol del pareggio, si lascia sfuggire Arnautovic sperando inutilmente nel fuorigioco.



Reca 6: fondamentale nell’azione del momentaneo vantaggio con un cross al bacio, abbastanza diligente in difesa.



(dal 58’ st Bastoni 6: fa quello che gli chiede l’allenatore).



Kiwior 6: prestazione di sostanza in un centrocampo che offre poco a livello di gioco.



Sala 5.5: come il compagno di reparto, presente in fase di interdizione, molto meno nel momento di impostare.



(dal 35’ st Nguiamba: s.v.)



Gyasi 6: poco da segnalare da parte sua, non riesce mai ad incidere nell’economia del gioco ma comunque ci prova.



Maggiore 5.5: anche lui poco presente, può fare sicuramente di più in mezzo al campo.



(dal 20’ st Agudelo 5.5: mossa astuta per dare un po’ di brio alla manovra ma che non paga).



Verde 6: il vero regista della squadra, ci prova a tutto campo cercando continuamente di accendere l’attacco.



Manaj 6.5: grande senso della posizione e grande gol. Graziato poco dopo.



(dal 35’ st Nzola: s.v.)





All. Thiago Motta 5.5: un buon inizio di partita con un gol nel primo quarto d’ora, poi un’attesa che si rivela letale per il risultato finale.