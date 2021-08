Il pomeriggio delloinizia da favola e termina da incubo. I liguri vanno in vantaggio all’, ma poi lagli passa sopra come una valanga vincendo 6-1. Se ne salva solo uno tra gli spezzini. Ecco di chi si tratta nelle nostre pagelle.: si toglie la soddisfazione di parare un rigore a Immobile all’Olimpico, ma è poco reattivo sul 2-1 e il 4-1 ed esce malissimo sull’angolo del 3-1.: partita disastrosa del numero 27 spezzino. Non riesce mai a fermare Felipe Anderson. A inizio ripresa si fa beffare come un novellino con un sombrero che porta al 4-1. Passa qualche minuto e, recidivo, lascia partire il numero 7 avversario a tu per tu con Zoet. Solo con il fallo da ultimo uomo riesce a fermarlo, ma Dionisi gli indica la via degli spogliatoi.: marcare Immobile in giornata così è dura per tutti. Il centrale di Thiago Motta va in grande difficoltà e a fine primo tempo entra in ritardo su Pedro generando il rigore per la Lazio.: è il meno peggio della difesa spezzina. Pedro sulla destra gli dà pochissimi punti di riferimento. Soffre anche lui, ma fa meglio dei compagni di reparto.: partita veramente difficile per l’esterno destro dei bianconeri. Troppo molle nella marcatura sull’angolo del 3-1 e sul 5-1 non regge l’impatto fisico con Hysaj. Giornata no. ().: il capitano dello Spezia si batte, ma non riesce mai ad arginare le avanzate delle mezzali biancocelesti, soprattutto Luis Alberto dalla sua parte. (: entra in un momento difficile per i suoi e non riesce a dare un grande contributo).: se il compagno di reparto va in difficoltà con Luis Alberto, lui si ritrova di fronte Milinkovic e il copione è già scritto.: l’esterno sinistro di Thiago Motta si vede veramente poco. In fase difensiva cerca di aiutare, mentre in fase offensiva sparisce un po’ come tutto lo Spezia.: pronti via si fa subito trovare pronto all’appuntamento con il gol. Pian piano soffre la pressione della Lazio e non gli arrivano più palloni giocabili. Si conferma in grande spolvero realizzativo all’Olimpico. (: non dà l’apporto cercato da Thiago Motta).: si batte contro tutta la difesa della Lazio. Se c’è un condottiero per la squadra spezzina, quest’ultimo è il numero 11 che termina il match da capitano. Da una sua azione nasce il vantaggio della squadra di Thiago Motta. È l’unico a salvarsi tra gli ospiti.: troppo timido. Da una sua sponda a dir poco molle arriva il recupero di Leiva che dà il la all’immediato pareggio della Lazio. Si mette in proprio solo con un tiro a giro al 39’, troppo poco. (: vedi Hristov).: prova a imporre il suo gioco all’Olimpico contro la Lazio. Nei primi 15 minuti ci riesce, ma poi la squadra crolla vista anche la grande differenza qualitativa. Apprezzabile il coraggio, ma probabilmente sarebbe servito un atteggiamento diverso.