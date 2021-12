Provedel 6,5: pronti via e subito provvidenziale sulla punizione di Berardi. Replica su Scamacca. Non può nulla su Raspadori

Amian 6: discreto primo tempo aiutato sulla fascia da Gyasi.

Erlic 6,5: il duello con Scamacca è di quelli d’alta quota e lui lo vince.

Nikolaou 6: bravo anche quando c’è da impostare. Sbroglia nella ripresa

Reca 5,5: brutto impatto. Si riscatta con un bellissimo cross per la rete di Manaj. Ancora un paio di amnesie sulla propria fascia.

Kovalenko 5: si addormenta in un paio di situazioni ed è impreciso nelle misure dei passaggi. Mai in partita (21’ st Verde 6: pochi minuti per mandare in porta Maggiore)

Sala 5,5: sbaglia i primi 5 palloni, alcuni estremamente semplici. Meglio dopo la rete del vantaggio. (21’ st Bourabia 5: sempre by-passato e addirittura mette due volte in ambasce Amian con due retropassaggi sanguinosi)

Maggiore 6: non inizia bene come i compagni di reparto, poi prende per mano la squadra. Paga la stanchezza alla distanza. (42’ st Bastoni: sv)

Manaj 7: nel primo tocca tre palloni: uno lo mette in rete, uno quasi, l’altro crea comunque grattacapi. Cala nella ripresa. (42’ st Colley: sv)

Nzola 6: fa reparto e con Manaj sembra integrarsi bene. Crede su un palla persa e sforna l’assist per il 2-0. Poi a tu per tu con Consigli non fa che sparargli addosso.

Gyasi 6,5: si sacrifica parecchio in difesa. Premiato col gol avendo la costanza di seguire un’azione quasi persa . (30’ st Hristov: sv)

Motta 5,5: in campo entra una squadra impaurita. Non legge l’ingresso di Raspadori, sempre libero di fare ciò che vuole e Bourabia è impresentabile. Certo il Sassuolo ha tecnica e corsa ma è sembrata un’occasione gettata al vento per come si era messa.