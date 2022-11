Dragowski 6: esce per infortunio grave. Fino a quel momento partita gestita bene, senza colpe sul gol subito.

(dal 42' p.t. Zoet 6,5: effettua almeno un paio di parate che tengono in vita i suoi.)



Amian 6: meglio la fase di ripiegamento, anche se si fa vedere in fase offensiva in sovrapposizione.



Kiwior 5,5: qualche imprecisione nelle chiusure su Verdi.



Caldara 6,5: buona la tenuta fisica su Henry, annullandolo su quasi tutti i contrasti.



Holm 6,5: proposizione offensiva eseguita con grande carattere.



Ekdal 5,5: deve fare la spola tra le due fasi. Sbaglia spesso l'ultima scelta.

(dal 2' s.t. Verde 6,5: si ritrova al centro dell'azione dei suoi. Smista bene i palloni offensivi e si rende pericoloso sotto porta.)



Ampadu 6,5: grandi falcate in entrambe le direzioni. Lo cercano spesso e ripulisce tanti palloni.



Agudelo 6,5: con la sua fisicità cerca di farsi spazio tra le maglie avversarie. Bene il dialogo con Bastoni.

(dal 36' s.t. Ellertsson: s.v.)



Bastoni 7: grande gara a servizio dei compagni.

(dal 36' s.t. Nikolaou 6: buono l'impatto sulla gara.)



Gyasi 5,5: non del tutto sufficiente la sua gara. Troppi palloni giocati con troppa fretta.

(dal 15' s.t. Bourabia 6,5: sicuramente molto più all'interno della gara. Propositivo e tecnicamente preciso nelle giocate.)



Nzola 7,5: al centro di tutte le azioni offensive dei suoi. Segna annullando Veloso su stacco di testa. Partita dominata.





All.: Gotti. 6,5: Spezia che soffre ma ribalta la gara con grande carattere. Cambi giusti al momento giusto