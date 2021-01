Napoli-Spezia: dopo un brivido iniziale non sbaglia più nulla e mura in continuazione il Napoli.: va spesso in difficoltà, non tiene né i tagli di Insigne né le sovrapposizioni di Mario Rui e il Napoli sfonda quasi sempre sulla sua fascia.: si becca un rosso a 13 minuti dalla fine. Poteva costare caro allo Spezia che è riuscito a tenere e addirittura vincere la gara alla fine: ne primo tempo ha visto il buio totale con Lozano che si inseriva in continuazione alle sue spalle. Per sua fortuna il Napoli è stato abbastanza imprecisa: serata complicata con i giocatori del Napoli che su quella fascia sono molto veloci, ma lui tiene botta più che può in un ruolo non suo. Il gol del Napoli arriva dalla sua fascia, ma non cancella una prova positiva in fase difensiva e di spinta (45' s.t.).: poca qualità in mezzo al campo e anche poca sostanza (1' s.t.: il suo ingresso cambia la partita dello Spezia. Si procura il calcio di rigore e segna il gol dell'1-2 che regala tre punti incredibili ai suoi).: è solo un 2002, ma copre il campo come un veterano. Difficile contenere Zielinski abbassandosi a supportare la difesa, ma ci riesce tutto sommato con buoni risultati.: corre a tutto campo per 90 minuti dando una mano in entrambe le fasi (45' s.t.).: inizio non male in avanti con buona vivacità. Dimentica, però, che c'è anche una fase difensiva e lascia spesso Vignali nell'1 contro 2 (1' s.t.: tutta un'altra storia con il suo ingresso nella ripresa. Lo Spezia riesce anche a venire fuori con maggiore personalità e alcune giocate passano per i suoi piedi).: è l'uomo partita. Lotta fin da subito contro Manolas e spesso riesce a vincere i duelli fisici. Trova il gol su calcio di rigore e grazie ad un suo inserimento arriva il gol vittoria per lo Spezia.: abbastanza in ombra, non mette quasi mai in difficoltà Di Lorenzo su quella fascia.: nonostante le assenze trova una vittoria clamorosa a Napoli, riuscendo anche a ribaltare la gara. Affida le chiavi dell'attacco a Nzola e fa bene, mette dentro Pobega che si rende decisivo.