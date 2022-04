evita un passivo più pesante per la sua squadra con un paio di buone parate. Non può invece nulla sul rigore di Lukic e sul gol del 2-0 messo a segno sempre dal centrocampista serbo del Torino.: dei tre difensori centrali schierati inizialmente da Motta è quello che offre la prestazione migliore. Parte sul centrodestra poi, dopo l’uscita di Erlic all’intervallo, si sposta al centro e guida bene il reparto difensivo dei liguri.: inizia la partita come peggio non potrebbe. Nella prima occasione in cui è chiamato a intervenire atterra Sanabria in area di rigore permettendo a Lukic di presentarsi sul dischetto e portare in vantaggio il Torino. Questo è solo il primo (e più grave) errore delle lunga serie che commette oggi.(Dall’1’ s.t.offre maggiore spinta sulla fascia destra rispetto ad Amian).non è una giornata semplice per il numero 43 dello Spezia che deve fare i conti con la vivacità di Seck. E proprio per un fallo sull’attaccante del Torino nel primo tempo riceve un giallo che sembra condizionarlo per il resto della partita.: meglio nella ripresa, quando Motta lo arretra nel ruolo di centrale della difesa a tre, che nel primo tempo quando gioca sulla fascia senza però riuscire mai a spingere in avanti.il Torino, con la coppia Lukic-Ricci, è padrone del centrocampo e anche Kovalenko si vede poco quest’oggi, se non per qualche calcio di punizione.in difficoltà come il compagno di reparto nei duelli con i centrocampisti granata, commette anche qualche errore di troppo in fase di impostazione.una buona chiusura difensiva su Zima nel primo tempo e null’altro. Anzi, il terzino dello Spezia appare anche in difficoltà quando Singo spinge sulla fascia e fa molta fatica a contenerlo.(Dal 25’ s.t.entra bene in partita): primo tempo quasi da spettatore non pagante della partita, un po’ meglio nella ripresa quando entra maggiormente nel vivo del gioco ma non basta per guadagnare la sufficienza in pagella.: la sua prima conclusione verso la porta avversaria arriva dopo l’uscita dal campo di Bremer. Non è un caso, il difensore brasiliano del Torino riesce infatti ad annullare il centravanti dello Spezia che, appunto, si vede solo nei minuti finali. Nel recupero si procura e trasforma il rigore del definitivo 2-1.: di fronte alla squadra nella quale è cresciuto calcisticamente non riesce a incidere. L’ex Primavera granata si vede poco in campo e viene ben contenuto dai difensori avversari.il 2-1 finale non racconta realmente la partita che è stata dominata sin dal primo minuto dal Torino. Lo Spezia appare in difficoltà per tutta la gara e viene tenuta in partita da alcuni buoni interventi di Provedel.