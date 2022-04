: sul punto pesante portato a casa dallo Spezia ci sono le sue mani, visto che dice di no a qualsiasi tentativo azzurro: di fatto non supera mai la metà campo, ma riesce a tenere a bada Parisi con buona efficacia.: mette in scena un bel duello con Pinamonti dal quale esce spesso vincitore: con Erlic forma una coppia coesa e affidabile, la salvezza dei liguri sta passando anche dalle prestazioni del reparto difensivo.: avrebbe le qualità per spingere con efficacia, ma di fatto non ci riesce mai.(Dal 45’ st: si vede poco negli inserimenti senza palla, ma è autore di una prova ordinata e senza errori.: gioca con ordine e grinta davanti la difesa, dalle sue parti non si passa.: prova di grande solidità difensiva, fondamentale il suo contributo nei raddoppi sia su Stojanovi che su Bajrami,: fa un grande lavoro sulla fascia, anche e soprattuto in fase difensiva, ma è poco incisivo negli ultimi 20 metri.(Dal 38’ st).: gioca un po’ a intermittenza, ma comunque in merito di costruire l’unica palla gol degna di tal nome.(Dal 22’: nel finale trova un destro insidioso che impegna seriamente Vicario).: fa tanto movimento e aiuta la squadra a trovare la profondità, anche lui però riesce a creare seri grattacapi alla difesa azzurra.(Dal 38’ st).: il suo Spezia è una squadra ordinata che lascia pochi spazi agli avversari. La prestazione nel complesso non è indimenticabile, ma basta per portare a casa un punto davvero prezioso per la salvezza.