Spezia-Inter 1-1



Provedel 8: non ha colpe sul gol ed anzi salva con un prodigioso doppio intervento sul sanguinoso retropassaggio di Ismajli. Ed anche nel finale salva su Lautaro.

Ferrer 5,5 non soffre particolarmente sulla propria fascia, è presente sulla rete del pareggio ed è sfortunato sul rimpallo. Un problema fisico a metà primo tempo lo limita. (1’ st Vignali 6: Non si espone e fa bene. Nel finale sbroglia al limite dell’area un’azione che avrebbe potuto essere letale)

Ismajli 5: due svarioni sanguinosi e soffre parecchio ma non potrebbe essere diversamente.

Terzi 7: con l’esperienza riesce a leggere molte situazioni ed a tamponare laddove può tamponare. E limitare Lukaku non è da tutti soprattutto a 36 anni. Un capitano vero.

Marchizza 6: soffre e parecchio anche perché nel primo tempo Farias non gli da una man, ma tutto sommato non demerita. (33' st Dell'Orco s.v.)

Estevez 5,5: prova a fare filtro ed arginare ma spesso viene saltato.

Ricci 5,5: nel primo tempo bene anche perché si abbassa, poi subisce come tutta la squadra la forza dell’Inter.

Maggiore 6: tiene il campo finché ne ha. Si sacrifica soprattutto in difesa ma di più il gioiellino spezzino non può. (40’ st Sena s.v.)

Agudelo 5,5: torna a giocare dal 1° minuto, qualche iniziativa interessante ma tiene troppo palla anche quando potrebbe lanciare il compagno.

Piccoli 5,5: non era facile ed infatti non lo è stato. Si da un gran da fare ma non basta. (17’ st Galabinov 5: non tocca praticamente palla in mezz’ora)

Farias 6: sorprende Handanovic che gli da una grossa mano sulla rete del vantaggio. Non copre come Gyasi ed infatti l’Inter spinge molto da quella parte. (33’ st Gyasi s.v.)

Italiano 6: di più non si poteva chiedere ne a lui ne ai suoi ragazzi. La salvezza passerà molto dalla gara di sabato a Marassi contro il Genoa. Ma non solo quella.