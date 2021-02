Spezia-Parma 2-2



Provedel 6,5.: uccellato di tacco sul 2° gol ma poco prima aveva già evitato il raddoppio sul tiro di Mihaila. Nella ripresa si esalta poi su Kucka e ancora su Mihaila.

Vignali 6,5: soffre nel primo tempo come tutto il reparto ma non incide sul vantaggio ospite ed anzi nella ripresa si esalta in modo continuo lasciando poco o nulla.

Ismajli 5,5: si fa trovare pronto sui contrasti aerei, invece è impreparato sull’assist rasoterra di Brunetta che porta allo 0-2. Nella ripresa però mura da terra Mihaila.

Erlic 5,5: oggi sembra spaesato non avendo Cornelius come punto di riferimento soffre insieme ad Ismaili la mobilità di Brunetta e la velocità degli inserimenti di Karamoh e di Hernani.

Bastoni 5,5: perde Karamoh nell’uno contro uno nella rete dello 0-1 ed in attacco trova meno spazi. Forse la peggior prestazione da inizio campionato.(25’ st Nzola 5,5: a corto di ritmo gara e si vede al suo rientro dopo due mesi.)

Estevez 5: l'argentino ha polmoni per due ma non sono sufficienti e pare in corto circuito nella sua zona di campo. (1’ st Acampora 6: l’impatto è ottimo poi emergono i soliti limiti).

Ricci 5,5: oggi brilla meno anche per merito della predisposizione tattica degli ospiti e così non trova compagni dove appoggiare la sfera. (1’ st Sena 7: la sua personalità cambia il volto alla squadra, non limitandosi a fare il vigile di centrocampo. )

Maggiore 6,5: parte subito bene, poi uno scontro con Kurtic lo destabilizza per almeno 10’. Nel primo tempo troverebbe anche un bel gol inserendosi sul traversone di Bastoni che però parte in fuorigioco. E’ il solito combattente ed infatti è suo l’assist per il gol di Gyasi che riapre la gara. Ma spreca la ghiotta occasione per il 3-2.

Gyasi 6,5: nel primo tempo da una mano a Vignali, ma in attacco fa fatica e non incide mai. Nella ripresa ha il grande merito di farsi trovare pronto sui due assist che conducono al pareggio.

Saponara 5: parte in surplace, ed infatti viene richiamato in panchina già prima della mezz’ora anche perché dolorante ad una caviglia. (27’ Verde 6,5: offre fin da subito spunti di vivacità, ma sembra predicare nel deserto, oltre a sacrificarsi in difesa. Nella ripresa suo l’assist del pareggio.

Agudelo 5,5: il falso nove non trova spunti di rilievo inghiottito nella morsa della difesa parmigiana. (43’ st Dell’Orco: sv)

Italiano 6: gara dai due volti con un primo tempo decisamente sottotono. Ha il grande merito nell’intervallo di trovare la chiave giusta per ribaltare l’inerzia del match.