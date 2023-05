Cremonese-Spezia 2-0: L’unico ad impegnarlo è Ciofani, prima con un tiro che riesce a salvare e poi con la rete del vantaggio. Non ha grandi colpe.: Carnesecchi gli nega il gol con un riflesso incredibile. Ispiratissimo, cerca il dribbling anche sulla trequarti: Un suo rimpallo diventa l’assist perfetto per l’1-0 di Ciofani. Cerca di far valere il fisico, soprattutto sui calci piazzati.: Chiusura provvidenziale in anticipo su Okereke, sempre precisissimo con i piedi. Il migliore della retroguardia spezzina.Dei due terzini è quello più bloccato, ma nonostante Sernicola non sia così pericoloso a livello offensivo non riesce ad arginarlo come vorrebbe (8’ s.t.Il suo ingresso deve rendere più pericolosa la fascia sinistra, ma non ci riesce): Senza dubbio il centrocampista più in palla, si alza spesso per aggredire la difesa grigiorossa.: La Cremonese gioca meglio dal suo lato, perché né lui né Nikolaou riescono ad intendersi bene. (8’ s.t.: A pochi minuti dall’ingresso in campo spreca una chance enorme dall’interno dell’area di rigore)Viene inghiottito dai centrocampisti della Cremonese e fatica a farsi vedere. Spreca una punizione da posizione invitante. (33’ s.t.: Mette spesso in difficoltà Ferrari, ma non ha il killer insinct quando gli capitano occasioni in area di rigore (16’ s.t.: il 4-2-4 di Semplici lo obbliga a stare larghissimo, ma così fatica ad accendersi): Nel primo tempo fatica a farsi vedere a causa del buon lavoro della retroguardia grigiorossa. Colpisce la traversa a inizio ripresa, ma la prestazione resta insufficiente.: Elettrico come tutti i compagni di squadra, è quello che impensierisce di più la difesa della Cremonese.: Il piano gara prevede un assalto totale alla Cremonese, che però resiste e alla prima occasione utile va in vantaggio. Non riesce a svoltare la partita con i cambi, trovando così una sconfitta pesantissima.