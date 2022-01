Spezia-Verona 1-2Provedel 6: fa il possibile per tener a galla i suoi, dato che le conclusioni degli ospiti sono molte e spesso pericolose. Poco invece può fare sui gol subiti.Amian 6: fa le sue cose diligentemente, anche a costo di sbagliare. Cerca di farsi vedere anche in fase offensiva senza essere troppo supportato dai suoi.Erlic 6,5: l'unico ad andare sopra la sufficienza, non solo per il gol, ma soprattutto per l'impegno e la voglia di lottare che è mancata al resto dei compagni.Nikolau 5: i maggiori spazi il Verona li trova dal suo lato. Poca attenzione nelle chiusure, spesso fuori posizione e lento nel leggere l'azione.Gyasi 5: parte abbastanza bene, poi si perde completamente. Troppi passaggi telefonati e poca presenza in supporto dell'azione.Maggiore 6: cerca di districarsi nel disordine della manovra dei compagni.Kiwior 4: praticamente nullo in campo. Sbaglia quasi tutte le giocate, lento e prevedibile e senza alcuna voglia di lottare. Davvero una giornataccia.Bastoni 6: suo l'assist per il gol di Erlic, che confezione una gara comunque d'impegno. Poche cose, ma buone.Reca 5: c'è per almeno 20', poi sparisce dal campo. Il centrocampo veronese lo annulla appena tocca palla e non riesce a crearsi nessuno spazio d'inserimento.(dal 26' s.t. Antiste 5,5: prova a fare qualcosa in più del compagno, grazie ad alcuni spazi lasciati dagli avversari, ma poca cosa anche per lui.)Agudelo 4,5: espulsione meritata per un brutto fallo nel finale che ferma ogni speranza di rimonta. Il resto della partita è ampiamente insufficiente. Mai pericoloso, con un alto numero di palloni sprecati.Strelec 5: anche per li tantissime difficoltà. I difensori veronesi lo ingabbiano bene senza lasciarsi spazi per creare pericoli.(dal 6' s.t. Verde 6,5: entra e prova a scuotere un poco la gara. Buone le sue galoppate sulla propria fascia anche se poi non trova complicità nei suoi compagni.)All. Thiago Motta 5: Spazia con alcune assenze, ma quel che più è venuto a mancare è il carattere di una squadra che deve salvarsi.