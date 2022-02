Provedel 6: può poco sulle due punizioni di Verdi. A fine primo tempo si allunga su Mousset.Amian 6: commette il fallo su Kastanos che dà alla Salernitana la punizione del 2-1. Prova a spingere a destra. Attento in difesa, nel secondo tempo ha un cliente scomodo come Perotti, ma tiene.Erlic 6,5: subisce il fallo per il primo rigore. Sicuro nel comandare la difesa. Gestisce bene Djuric prima e Mikael dopo. Zero sbavature.Nikolaou 6: non ha grossi patemi come il compagno di reparto. Anche lui tiene a bada gli avanti granata.Reca 6: partita diligente dell’ex Crotone, difende e spinge quando sa.Sala 6: match ordinato dell’ex Verona, dà ritmo e nel primo tempo mette in difficoltà Lassana e Radovanovic.(dal 23’ st Nguiamba 6: entra bene, facendo tanta legna)Kiwior 6: ottima prova del polacco. Fa bene filtro in mezzo al campo e torna anche in difesa. Bello un tackle deciso su Perotti a fine partita. Poco dopo stende ancora l’ex Siviglia e si fa ammonire.Gyasi 5,5: fa fallo su Ribéry e Verdi realizza la punizione. Si scuote e prova a puntare spesso Mazzocchi. Pericoloso nella ripresa con un bel destro di poco alto.Maggiore 7: corre tanto e non spreca palloni. Punto di riferimento per i compagni.Verde 7,5: è il più pericolosow dello Spezia dopo i gol subiti all’inizio. Prova ad accelerare e a mettere palle insidiose. Freddo per il 2-2 dagli undici metri. Continua ad essere vivo nella ripresa.(dal 23’ st Agudelo 6: dona la stessa imprevedibilità di Verde)Manaj 7: glaciale dal dischetto per il pari. Si muove tanto e tiene sempre svegli Dragusin e Fazio. Sfiora la doppietta con una bella punizione.(dal 31’ st Nzola sv)All. T. Motta 7: il suo Spezia va sotto, ma non molla. Continua a macinare gioco e occasioni. Le trame sono piacevoli da vedere. Punto importante, su un campo difficile e contro una squadra motivata.